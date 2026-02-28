Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 28 февраля 2026Экономика

Финляндия заработала экономический шок после закрытия границы с Россией

Мема: Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с Россией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO/Lauri Heino / Global Look Press

Восток Финляндии находится в экономическом шоке после закрытия границы с Россией. Как отмечает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в разговоре с РИА Новости, стране не поможет даже создание особой экономической зоны.

По словам политика, закрытие границы негативно сказывается не только на приграничной с Россией территории, но и имеет очень серьезные последствия для экономики всей страны.

Мема отмечает, что в Финляндии уровень безработицы составляет 10 процентов, в приграничных регионах — 20 процентов. А если говорить о планах правительства по созданию особой экономической зоны в Восточной Финляндии, то местным властям априори потребуется увеличить госдолг.

«А это означает, что оно [правительство] не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион», — пояснил Мема.

В завершении Мема подчеркнул, что даже, если проект будет одобрен, вряд ли он улучшит ситуацию в регионе, потому что Восточная Финляндия становится непривлекательной не только для бизнеса, но и для жизни в целом.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Элси Катайнен призвал спасти приграничные с Россией регионы, которые находятся в бедственном положении после начала конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    На Западе подчинили рой насекомых для разведки в интересах НАТО

    Финляндия заработала экономический шок после закрытия границы с Россией

    В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

    Разведку Британии обвинили в исправлении речей президента США

    Определился следующий соперник украинского боксера Усика

    Полковник назвал прошедшую зиму крайне тяжелой для наемников ВСУ по одной причине

    Утро жителей Тульской области началось со взрывов

    На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

    Украинский депутат высказался о мире с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok