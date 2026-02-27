В ЕС призвали спасти приграничные с Россией регионы

Депутат ЕП от Финляндии Катайнен указал на упадок граничащих с Россией районов

Граничащие с Россией районы государств-членов Европейского союза (ЕС) находятся в бедственном положении после начала конфликта на Украине и требуют срочной финансовой помощи. С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Финляндии Элси Катайнен в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Экономическое развитие и демографическая ситуация во многих восточных приграничных регионах и до начала конфликта были слабее, чем в других регионах, а затянувшееся противостояние усугубило ситуацию», — подчеркнул политик.

Катайнен прокомментировал ситуацию в приграничных районах Восточной Европы и подчеркнул, что другие регионы Евросоюза в аналогичной ситуации получили финансовую помощь от Брюсселя. В частности, депутат ЕП упомянул решение о создании резерва корректировки последствий выхода Великобритании из ЕС в размере пяти миллиардов евро для поддержки государств-членов и регионов, наиболее пострадавших от Brexit.

Политик отдельно прокомментировал принятие 18 февраля стратегии ЕС для восточных регионов и указал на недостаточные меры финансирования. Он также обратился к Европейской комиссии с предложением создать дополнительный резервный фонд для приграничных районов.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, чтобы восстановить экономику страны. Политик напомнил, что открытие восточной границы и возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции.