Россиянам назвали главное правило употребления алкоголя в жару

Врач Малышева заявила, что глоток алкоголя нужно запивать стаканом воды

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам главное правило, которое нужно соблюдать тем, кто употребляет алкоголь в жару. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман объяснил, что алкоголь вызывает сильное обезвоживание. Это состояние организма может быть опасно для жизни, особенно для пожилых людей, подчеркнул специалист. В частности, из-за недостатка жидкости может резко упасть артериальное давление. Также повышается риск перебоев в работе сердца, заявил кардиолог.

Малышева посоветовала свести к минимуму употребление спиртных напитков в жаркую погоду. Однако если человек все же решит выпить алкоголь, то ему необходимо соблюдать меры предосторожности. «Это самое главное: если уж вы выпиваете, (...) то вы должны любой глоток алкоголя запивать одним стаканом воды», — заключила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ, помогающий снизить тягу к алкоголю. По его словам, это можно сделать с помощью препаратов с метадоксином.