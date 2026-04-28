Доктор Мясников назвал россиянам способ снизить тягу к алкоголю

Врач Мясников заявил, что метадоксин помогает снизить тягу к алкоголю

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, помогающий снизить тягу к алкоголю. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, с этой задачей помогают справляться препараты с действующим веществом метадоксин. «При регулярном применении снимает тягу к алкоголю. Это уже доказано в исследованиях. Надо принимать не меньше трех месяцев», — уточнил Мясников.

Он также добавил, что метадоксин уменьшает опьянение и помогает защититься от похмелья.

