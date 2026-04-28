Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 28 апреля 2026

Доктор Мясников назвал россиянам способ снизить тягу к алкоголю

Мария Большакова

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, помогающий снизить тягу к алкоголю. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, с этой задачей помогают справляться препараты с действующим веществом метадоксин. «При регулярном применении снимает тягу к алкоголю. Это уже доказано в исследованиях. Надо принимать не меньше трех месяцев», — уточнил Мясников.

Он также добавил, что метадоксин уменьшает опьянение и помогает защититься от похмелья.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал неожиданный способ снизить тягу к алкоголю. Он заявил, что таким действием обладают инъекции для похудения.

До этого Мясников вспомнил о завете отца о том, как избежать похмелья. Он советовал сыну прекращать пить алкоголь вечером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok