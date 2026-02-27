Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить тягу к алкоголю

Врач Гандельман заявил, что инъекции для похудения снижают тягу к алкоголю

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман заявил, что инъекции для похудения могут помочь отказаться от алкоголя. Неожиданный эффект этой группы лекарств он раскрыл россиянам в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Гандельман рассказал, что у людей, которые делают уколы для похудения, резко снижается или вовсе исчезает тяга к спиртному. Его коллега Елена Малышева отметила, что сейчас ученые изучают эти инъекции как перспективные лекарства для борьбы с алкогольной зависимостью.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал способ избежать похмелья. Он поделился с россиянами заветом отца.

Перед этим Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов оценили суждения о том, что безалкогольное пиво и вино безопасны. Специалисты предупредили, что в этих напитках содержится большое количество сахара.