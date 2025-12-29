Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

Врач Мясников заявил, что его отец советовал ему не пить после девяти вечера

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» завет отца, помогающий избежать похмелья. Выпуск с рассказом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Он говорил: "Алек, никогда не пей после девяти вечера. Тогда к утру у тебя все будет хорошо"», — поделился советом доктор.

Он добавил, что способа справиться с похмельем нет. По его словам, с помощью различных методов можно немного облегчить состояние. «Действенный способ только один: не нажираться», — заявил Мясников.

Ранее Мясников развеял миф о похмелье. Он опроверг утверждение о том, что из-за алкоголя частицы мозга отмирают и выводятся из организма с мочой.

До этого врач назвал продукты, помогающие при похмелье. Таковыми доктор счел орехи и темный шоколад.