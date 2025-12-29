Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:44, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

Врач Мясников заявил, что его отец советовал ему не пить после девяти вечера
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» завет отца, помогающий избежать похмелья. Выпуск с рассказом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Он говорил: "Алек, никогда не пей после девяти вечера. Тогда к утру у тебя все будет хорошо"», — поделился советом доктор.

Он добавил, что способа справиться с похмельем нет. По его словам, с помощью различных методов можно немного облегчить состояние. «Действенный способ только один: не нажираться», — заявил Мясников.

Ранее Мясников развеял миф о похмелье. Он опроверг утверждение о том, что из-за алкоголя частицы мозга отмирают и выводятся из организма с мочой.

До этого врач назвал продукты, помогающие при похмелье. Таковыми доктор счел орехи и темный шоколад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    В Раде обратились к мировым лидерам после удара по резиденции Путина

    Считавшуюся вымершей рыбу нашли в маленьком лесном пруду

    Москва и Петербург нырнули в барическую яму

    Названы эффективные способы улучшить эрекцию

    В США рассказали о кратном росте летальности российских «Молний»

    Буланова призналась в нелюбви к метро

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачном нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok