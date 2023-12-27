Врач назвал помогающие от похмелья продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние. Выпуск, где специалист назвал их неожиданную пользу, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что при употреблении алкоголя в организме падает концентрация магния. Чтобы восполнить потерянный микроэлемент, он порекомендовал есть продукты с его высоким содержанием.

«Магний у нас содержат орехи, шоколад. Оказывается, с утра надо еще шоколадку с орехами, грильяж [съесть]» — заключил Мясников.

Ранее доктор рассказал, как замедлить опьянение в новогоднюю ночь. По словам Мясникова, алкогольные напитки нужно закусывать вареным картофелем. Также он посоветовал выпить перед застольем немного растительного масла.

До этого Мясников предостерег россиян от того, чтобы принимать парацетамол при похмелье. Врач подчеркнул, что препарат разрушает ослабленную алкоголем печень.