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09:14, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл способы замедлить опьянение в новогоднюю ночь

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способы замедлить опьянение в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что для замедления опьянения необходимо закусывать алкогольные напитки вареным картофелем. «Но если пить быстрее, чем закусывать, то, конечно, никакой вареный картофель не помогает», — подчеркнул медик. По словам доктора, замедлить процесс опьянения также помогает употребление перед застольем ложки растительного масла.

Кроме того, врач посоветовал закусывать жирную пищу ананасом. «Если ты ешь жирную птицу, утку, жирное мясо и закусываешь ананасом, тебе намного легче в желудке», — пояснил он.

Ранее Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев развеяли миф о масле. Они заявили, что нерафинированное растительное масло не является более полезным при жарке, чем рафинированное.

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      Олег Давыдов
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