Россиянам развеяли популярный миф о масле

Шеф-повар Глеб Астафьев и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что нерафинированное растительное масло не является более полезным при жарке, чем рафинированное. Выпуск, где специалисты развеяли этот популярный миф, доступен на платформе «Смотрим».

«Многие пытаются использовать для жарки масло какое-нибудь кокосовое с мыслью о том, что это будет типа полезнее. Нет, дорогие мои», — заявил Астафьев. Он подчеркнул, что, жаря на нерафинированном масле, можно столкнуться с неприятным последствием в виде едкого запаха и дыма.

Мясников также напомнил, что жарка на любом масле не будет полезной, так как во время готовки выделяются канцерогены. Специалисты рекомендовали использовать для готовки рафинированное масло, а для заправки салатов — нерафинированное.

Ранее Мясников развеял миф о пользе оливкового масла. По его словам, оно не помогает очистить печень вопреки расхожим представлениям.