Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:27, 29 августа 2023Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о пользе оливкового масла

Фото: Jessica Lewis / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о пользе оливкового масла. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он назвал заблуждением мнение о том, что оно помогает очистить печень. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Мы не можем почистить печень, мы можем ей не вредить», — опроверг специалист эффективность популярного народного способа чистить печень оливковым маслом.

По словам доктора, оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты. «Они много для чего полезны: они полезны для сердца, уменьшают риски диабета, но они провоспалительные — увеличивают риски артритов, ухудшают течение ревматоидного артрита», — раскрыл медик свойства оливкового масла.

Ранее Мясников развеял миф о том, что подсолнечное масло хуже оливкового. Специалист заявил, что утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным являются маркетинговым ходом. По его словам, оба этих продукта одинаково полезны для здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Армия США испытала новую систему РЭБ MFEW-AL

    Стилистка раскрыла способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды

    Тысячи пилотов в США скрыли психические заболевания и попались

    В России подорожает самый популярный автомобиль

    В России спрогнозировали рекордные продажи легковых автомобилей

    В российском регионе отменили школьные линейки для большинства классов

    В российских регионах началась нехватка газа для автомобилей

    В Кремле оценили слова Папы Римского о России и ее истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости