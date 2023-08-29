Врач развеял распространенный миф о пользе оливкового масла

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о пользе оливкового масла. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он назвал заблуждением мнение о том, что оно помогает очистить печень. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Мы не можем почистить печень, мы можем ей не вредить», — опроверг специалист эффективность популярного народного способа чистить печень оливковым маслом.

По словам доктора, оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты. «Они много для чего полезны: они полезны для сердца, уменьшают риски диабета, но они провоспалительные — увеличивают риски артритов, ухудшают течение ревматоидного артрита», — раскрыл медик свойства оливкового масла.

Ранее Мясников развеял миф о том, что подсолнечное масло хуже оливкового. Специалист заявил, что утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным являются маркетинговым ходом. По его словам, оба этих продукта одинаково полезны для здоровья.