Врач предупредил россиян о популярной уловке маркетологов

Врач Александр Мясников развеял миф о том, что подсолнечное масло хуже оливкового

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о популярной уловке маркетологов. В разговоре с «Общественной службой новостей» он развеял миф о том, что подсолнечное масло хуже оливкового.

Мясников заявил, что утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным являются маркетинговым ходом. По его словам, оба этих продукта одинаково полезны для здоровья.

Доктор также объяснил, почему оливковое масло включают в список продуктов, предотвращающих деменцию. Медик рассказал, что оно является одним из основных элементов средиземноморской диеты, которая помогает защититься от старческого слабоумия. Мясников напомнил, что к этой диете относятся, помимо оливкового масла, рыба, фрукты, овощи и орехи.

«Дело не в чудотворных свойствах самого масла, а в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Ее польза не только в сочетании полезных продуктов (...), но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья, консервировать пищу и прочее», — добавил врач.

Ранее Мясников дал советы, соблюдение которых поможет уберечь себя от деменции. В частности, специалист порекомендовал включить в рацион чернику, клубнику, морковь и кофе.