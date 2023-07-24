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20:40, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Россиянам дали советы по защите от деменции

Врач Мясников посоветовал включить в рацион рыбу, чернику и кофе для защиты от деменции

Фото: wonderisland / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал россиянам советы, соблюдение которых поможет защититься от деменции. О том, какие продукты следует включить в рацион, а какие — исключить из него, чтобы уберечь себя от этого заболевания, специалист рассказал в посте в Telegram.

По словам Мясникова, предотвратить развитие деменции поможет средиземноморская диета. Врач напомнил, что она включает в себя овощи, фрукты, рыбу, морепродукты, цельные зерна, молочные продукты, курицу, орехи и оливковое масло.

Также он рекомендовал включить в рацион чернику, клубнику, морковь и сою. В числе напитков, которые помогут снизить риски возникновения деменции, специалист назвал кофе и красное вино. При этом Мясников подчеркнул, что красное вино можно пить только в небольших количествах.

Врач добавил, что тем, кто хочет защитить себя от развития деменции, следует ограничить употребление продуктов, богатых витамином E и селеном. Источниками витамина Е являются растительное масло, брокколи, миндаль, кедровые орехи, манго, источниками селена — бразильские орехи, яйца, чеснок, грибы.

Ранее врач-кардиолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман раскрыл неочевидный способ защиты от деменции. По его словам, риски развития этого заболевания поможет снизить работа на даче.

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    Олег Давыдов
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