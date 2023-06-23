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17:42, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданную пользу кофе

Доктор Мясников назвал кофе одним из самых полезных для печени продуктов

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал кофе одним из самых полезных для печени продуктов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал кофе самым целебным для печени продуктом, особенно для тех, у кого есть гепатит или другие повреждения этого органа. «Кофе предотвращает переход гепатита в цирроз, цирроза — в рак», — отметил доктор. В число полезных для печени продуктов он также включил лимоны, красное мясо и кисломолочные продукты.

Кроме того телеведущий предупредил зрителей о неожиданно опасном для печени препарате. «Парацетамол ответственен за половину фатальных некрозов печени. (…) Нельзя с похмелья лечить голову парацетамолом», — предупредил Мясников. Он также призвал родителей при лечении детей обращать внимание на наличие этого препарата в лекарствах, в частности, против простуды.

Ранее Мясников объяснил, что нежелательным побочным эффектом от приема препаратов от запора может стать аритмия. Подобные лекарства способствуют выведению воды и электролитов, потеря которых вызывают сбои в работе сердца.

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