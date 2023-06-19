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11:42, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности лекарств от запора

Доктор Мясников предупредил, что прием препаратов от запора может привести к аритмии
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что прием лекарств от запора может привести к аритмии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист объяснил, что большинство препаратов от запора выводят из организма через стенки кишечника воду и электролиты. «99 процентов препаратов от запора приводят к потере жидкости и электролитов», — отметил он. Потеря электролитов же вызывает нарушение сердцебиения — аритмию, добавил врач.

Ранее Мясников предупредил россиян о двух опасных для жизни состояниях, которые протекают бессимптомно. По словам медика, инфаркт миокарда, а также микроинсульт иногда могут не иметь выраженных симптомов. При этом врач уточнил, что обычный инсульт всегда протекает с симптомами.

До этого доктор развеял распространенный миф о витаминах для сердца. Мясников назвал их прием бессмысленной тратой денег. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалист рекомендовал употреблять натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания.

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    Олег Давыдов
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