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12:02, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о протекающих бессимптомно опасных для жизни состояниях

Врач Мясников рассказал, что инфаркты и микроинсульты могут протекать бессимптомно

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о двух опасных для жизни состояниях, которые протекают бессимптомно. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, инфаркт миокарда иногда может не иметь выраженных симптомов. «Мы (врачи — прим. «Ленты.ру») находим достаточно большой процент людей, которые перенесли безболевую форму инфаркта миокарда, что очень опасно, потому что боль — это сигнал. Она говорит: "Остановись, прими таблетку". А ты не чувствуешь боль», — отметил доктор.

Он добавил, что также человек может не заметить, что у него случился микроинсульт. При этом Мясников уточнил, что обычный инсульт всегда протекает с симптомами.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал частое утверждение врачей, которое, по его мнению, является «абсолютно непрофессиональным». Он заявил, что для врача серьезной ошибкой является списание жалоб пациента на метеозависимость.

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    Евгения Наумова
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