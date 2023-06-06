Доктор Мясников назвал «абсолютно непрофессиональное» частое утверждение врачей

Доктор Мясников: для врача непрофессионально списывать жалобы пациента на метеозависимость

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал частое утверждение докторов, которое, по его мнению, является «абсолютно непрофессиональным». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Для врача абсолютно непрофессионально списать имеющиеся жалобы [пациента] на метеозависимость. (...) Хороший врач никогда не спишет плохое самочувствие своего пациента на погоду», — заявил Мясников. По его словам, метеозависимости не существует.

Специалист посоветовал тем, у кого ухудшается самочувствие при изменении погоды, заниматься физической активностью. «Попробуйте выработать другой рефлекс. У вас четкий рефлекс: плохая погода — слабость, хочу спать. Значит, как дождь — [делайте] 50 берпи. Старайтесь делать то, что вам не хочется», — порекомендовал Мясников. Он добавил, что улучшить состояние в случае плохой погоды также помогут качественный сон и контрастные процедуры.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал берпи «самым поганым» упражнением и признался, что каждый раз с трудом заставляет себя выполнять его. Он уточнил, что делает это упражнение по утрам по сто раз в течение десяти минут.

Берпи (также встречается название «бурпи», в оригинале — burpee) — упражнение, которое включает в себя последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка. Было придумано в XX веке американским физиологом Роялом Берпи. Считается одним из самых эффективных упражнений на все группы мышц.