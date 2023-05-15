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10:10, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах

Врач Александр Мясников назвал прием витаминов для сердца бессмысленной тратой денег

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф о витаминах. Доктор назвал прием витаминов для сердца бессмысленной тратой денег вопреки распространенному мнению об их пользе для сердечно-сосудистой системы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Витамины для сердца никак неэффективны — это бессмысленная трата денег, более того, они даже вредны», — заявил специалист.

По его словам, именно кардиологи начали предупреждать пациентов о вреде синтетических витаминов. «Когда-то кардиологи советовали прием витамина Е людям с высокими рисками сердечных заболеваний — и они же около 20 лет назад первые сказали, что витамины больше не рекомендуется в целях предотвращения сердечно-сосудистых болезней», — отметил медик.

Мясников подчеркнул, что летальный исход от сердечных заболеваний чаще наблюдается среди людей, которые принимали синтетические витамины.

Специалист рекомендовал для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний употреблять натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания. «Как только натуральные витамины проходят через руки химиков и фармацевтов, они не только теряют лечебный эффект, но часто приобретают новые, неполезные свойства», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил об опасности для сердца мочегонных средств. Медик заявил, что мочегонные препараты могут спровоцировать патологию органа, и рекомендовал с осторожностью относиться к их приему.

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Олег Давыдов
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