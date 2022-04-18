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Доктор Мясников предупредил об опасности одного лекарства для сердца

Врач и телеведущий Мясников заявил, что мочегонные препараты опасны для сердца
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/ Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил об опасности одного лекарства для сердца. Он заявил, что мочегонные препараты могут спровоцировать патологию этого органа, и порекомендовал с осторожностью относиться к их приему.

Доктор отметил, что при долгом и неправильном приеме этих средств существует риск развития аритмии, также организм может терять калий, элемент, необходимый для правильной работы сердца.

Мясников напомнил, что одна таблетка мочегонного средства способствует потери до четырех литров жидкости, а вместе с ними калия и других электролитов.

«Это очень сильнодействующие вещества и поэтому принимать их надо с умом. Начнутся судороги. Если вовремя не помочь, человек может умереть», — подчеркнул врач. Он порекомендовал употреблять определенные напитки и продукты при приеме мочегонных средств, в том числе томаты, бананы, апельсины и картофель с кожурой.

Ранее Мясников предупредил об опасных последствиях приема аспирина. Доктор заявил, что прием препарата без назначения врача и без необходимости может привести к инсульту.

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Марина Совина
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