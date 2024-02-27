Доктор Мясников развеял миф о похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф о похмелье. Выпуск, где он высказался об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Один из зрителей задал доктору вопрос о похмелье. Он уточнил, можно ли считать правдой то, что при употреблении алкоголя частицы мозга отмирают и выводятся из организма с мочой.

«Я одно скажу: сколько же у вас мозгов?» — поиронизировал Мясников. Он уточнил, что это утверждение нельзя назвать истинным.

До этого Мясников развеял еще несколько популярных мифов о похмелье. Он отметил, что плохого самочувствия не помогут избежать ни последовательность употребления напитков, ни заранее принятые обезболивающие препараты.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман заявили, что рассол, вопреки расхожим представлением, не является лучшим средством от похмелья. По их словам, обычная вода лучше поможет при плохом самочувствии после большого количества спиртного.