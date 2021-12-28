Доктор Мясников развеял популярные у россиян мифы о похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» в преддверии Нового года развеял популярные у россиян мифы о похмелье. В частности, он высказался об эффективности обезболивающих, смешивании спиртных напитков и опасности алкоголя для жизни. Выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, обезболивающие, принятые перед сном, не помогут избежать похмелья после застолья. «Вы только создадите лишнюю нагрузку на печень, желудок и так далее. Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего», — заявил Мясников.

Также врач прокомментировал утверждение о том, что, если правильно повышать градус алкоголя, похмелья не будет. Медик признался, что не видит никакой связи — если употреблять спиртное в умеренном количестве, то понижение градуса не приведет к неприятным последствиям.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что от похмелья можно умереть. По его словам, в худшем случае может развиться белая горячка — это состояние, возникающее при отмене алкоголя у людей, находящихся на второй или третьей стадии алкоголизма. «Я всегда говорю, что если вы идете, и вас встречает на улице алкоголик, [который] весь трясется, бледный, пот течет, и говорит: "Дай денег, а то умру", вот он не врет, он может умереть. Дайте денег, не берите грех на душу», — посоветовал телеведущий.

Ранее Мясников в разговоре с «Лентой.ру» назвал единственным действенным методом борьбы с алкогольным похмельем умеренность накануне. По его словам, только это позволит хорошо себя чувствовать на утро после употребления спиртного.