Доктор Мясников назвал единственный действенный метод борьбы с похмельем

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Лентой.ру» назвал единственный действенный метод борьбы с алкогольным похмельем. Медик убежден, что только умеренность накануне позволит хорошо себя чувствовать на утро после употребления спиртного.

По словам Мясникова в интернете существует множество советов о том, как бороться с похмельем. Медик с иронией отметил, что лучший из них описан в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. <…> Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской», — процитировал строки из романа Мясников.

В то же время единственным рабочим и эффективными способом избежать неприятных последствий после употребления спиртного, по его мнению, является умеренность накануне: доктор призвал не пить после 21:00, чтобы избежать похмелья.

Я дам вам один самый хороший совет: если начинаете выпивать, помните, как бы хорошо ни было, вы должны закончить в девять вечера. Тогда у вас до утра есть время протрезветь. Никогда не старайтесь выпить еще на посошок и так далее Александр Мясников

В заключение доктор Мясников подчеркнул: «Умеренность накануне — единственный существующий эффективный метод борьбы с похмельем. Другого нет. Все остальное будет в той или иной форме ударом по организму».

Ранее доктор назвал опасность полного отказа от алкоголя. По словам Мясникова, исследования, проведенные во многих странах, показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков люди дольше живут и меньше болеют.