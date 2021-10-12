Доктор Мясников опроверг мифы о вреде популярных пищевых привычек

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял мифы о вреде популярных пищевых привычек. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор опроверг распространенное утверждение о том, что каждому необходимо пить не менее двух литров воды в день. Он напомнил, что человек получает некоторое количество жидкости вместе с едой. По словам специалиста, в день нужно выпивать минимум пол-литра воды. Как уточнил Мясников, этого количества хватает для того, чтобы покрыть дефицит воды, которая выделяется из организма с потом, дыханием и мочой.

Также Мясников назвал заблуждением мнение о том, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Врач подчеркнул, что употребление кофе является профилактикой цирроза и рака печени, предотвращает инсульт, инфаркт и аритмию. «Другое дело, что вы должны принимать не больше 300 миллиграммов кофеина», — продолжил телеведущий. Он посоветовал всем, кто пьет много кофе, отказаться от сладких тонизирующих напитков и зеленого чая, так как в них содержится много кофеина.

Помимо этого, врач развеял миф о том, что еду нельзя запивать. По словам Мясникова, это не должно нарушать процесс пищеварения. При этом он отметил, что запивать еду следует водой, а не молоком, которое считается калорийным продуктом, или соком, так как он содержит большое количество сахара.

Ранее Мясников рассказал, как защититься от рака груди. По его словам, предупредить развитие онкологии молочной железы можно только при регулярном обследовании.