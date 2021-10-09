Доктор Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора, что в первую очередь обезболивающие опасны для людей, страдающих от болезней сердца. «Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», — объяснил он.

Мясников также отметил, что «нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие», плохо влияют на сосуды и почки.

Кроме того, телеведущий заметил, что подобные лекарства следует принимать только в сочетании с препаратами от желудка, так как, если этого не делать, человек рискует заработать язву.

Ранее доктор Мясников развеял несколько устойчивых мифов о гипертонии. Среди прочего, он опроверг мнение о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание.