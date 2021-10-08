Доктор Мясников развеял мифы о гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял несколько распространенных мифов о гипертонии. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия» он опроверг заблуждения, связанные с повышенным давлением. Выпуск опубликован на YouTube.

Доктор заявил, что многие распространенные стереотипы о гипертонии очень крепко засели в головах россиян. «И выдолбить вам это из головы вообще невозможно», — посетовал специалист.

По его словам, гипертонией страдает примерно 40 процентов взрослого населения. При этом Мясников отметил, что вылечить ее полностью нельзя. «Ты принял лекарство — оно снизилось. Перестал принимать — оно повысилось. 20 лет принимал лекарства, бросил — оно повысится», — объяснил медик.

Врач также опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание. По словам Мясникова, если препараты работают, не нужно вносить никаких изменений в курс лечения.

Кроме того, он высказался о мифе о том, что у каждого человека своя норма давления. «Нормы ставятся для популяции, а у врача должно быть достаточно разума, чтобы применять их в каждом конкретном случае», — заявил доктор. В число заблуждений он также включил утверждения о том, что таблетки от гипертонии нужно принимать только при повышении давления и для лечения достаточно лежать в больнице один-два раза в год, а также о том, что людям с повышенным давлением запрещено ходить в баню и пить кофе.

Ранее Мясников опроверг несколько распространенных утверждений о том, что может стать причиной проблем с сердцем. В частности, он заявил, что сон на левом боку не повышает риск возникновения заболеваний.