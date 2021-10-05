Доктор Мясников назвал парадоксы коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала «Россия 1» о парадоксах коронавируса. Необъяснимые факты о COVID-19 он назвал в программе «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube.

Телеведущий заявил, что источником большинства случаев заражения является небольшая группа людей (20 процентов) — так называемые суперраспространители. «Не очень понятно, почему вот так. Может, они генетически предрасположены. Почему у них такая вирусная нагрузка? Почему они сами особо не болеют?» — сказал он. Мясников отметил, что их сложно выявить: человек может и не подозревать, что контактирует с суперраспространителем.

Также врач сообщил, что люди с первой группой крови реже остальных болеют COVID-19, так как у них есть генетическая защита. Другой парадокс, по словам Мясникова, связан с антителами. «Мы до сих пор не знаем, что более важно — наличие антител или клеток памяти», — подчеркнул он. Врач объяснил, что антитела не могут циркулировать по организму вечно, вместо них есть клетки памяти, которые дают команду на выработку антител, когда организм сталкивается с инфекцией повторно. При этом доктор уточнил, что клетки памяти обычно живут от шести до десяти месяцев.

Помимо этого, Мясников рассказал, что ПЦР-тест не показывает, есть ли вирус в организме. «Тест показывает, есть ли у вас вирус на этой ватке, которую вам засунули в нос. <...> Очень много случайностей», — констатировал врач. Поэтому, уточнил телеведущий, у тяжелых больных анализы берут из бронхов.

Ранее Мясников рассказал, как предотвратить появление распространенной среди пожилых болезни — остеопороза. Телеведущий отметил, что от него обычно страдают женщины в менопаузальном возрасте.