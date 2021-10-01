Доктор Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем. «Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они [пациенты] умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — сказал он.

Мясников добавил, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепких спиртных напитков пять раз в неделю.

Другая привычка, убивающая поджелудочную железу, — курение. «Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — пояснил специалист.

Медик также включил в список причин, из-за которых страдает поджелудочная железа, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.

Ранее Мясников развеял несколько популярных мифов о том, что может стать причиной проблем с сердцем. Доктор опроверг распространенное утверждение о том, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца. По его словам, на сердце негативно влияют неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.