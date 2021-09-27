Мясников объяснил сложность лечения гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии зачастую оказываются бесполезны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам доктора, организм из-за своих особенностей может не отреагировать на действующее вещество лекарства, и в этом случае необходимо совместно с врачом менять схему лечения. «Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая ее, или не в то время», — пояснил он.

Эксперт посоветовал людям с высоким давлением регулярно посещать врача и пройти суточный мониторинг артериального давления. Кроме того, следует отказаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя и соли.

23 сентября британские ученые объяснили, что лечить повышенное давление следует не только лекарствами, но также тщательно продумать свою диету. Главный продукт, помогающий нормализовать давление, это брокколи. Этот овощ богат фолиевой кислотой, фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, калием и магнием.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о простых способах нормализации давления. По словам специалиста, нормализовать давление при гипотонии можно количеством потребляемой жидкости.