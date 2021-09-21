Кардиолог рассказала о простых способах нормализации давления

Кардиолог Маршинцева: при низком давлении нужно залпом выпить два стакана воды

Существует простой и универсальный способ быстро поднять пониженное давление. О нем рассказала «Вечерней Москве» врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам специалиста, нормализовать давление при гипотонии можно количеством потребляемой жидкости. При этом не обязательно пить кофе, поскольку данный напиток подходит не всем: он поднимает пульс и повышает возбудимость. «Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды», — сказала Маршинцева.

В случае, если артериальное давление, наоборот, повышено, необходимо полежать как минимум 15 минут и использовать мочегонные средства. В частности, снизить давление поможет крепко заваренный настой брусники или другие травяные сборы.

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