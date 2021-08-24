Россиянам назвали четыре подверженных опасности из-за высокого давления органа

Сердце, почки, головной мозг и глаза — жизненно важные органы, которые наиболее подвержены опасности из-за повышенного давления. Их назвала российский кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева в интервью «Доктору Питеру».

По словам специалиста, человек может долго не чувствовать высокого давления, если не следит за ним. Необходимо понимать, что его симптомы отсутствуют.

«В зависимости от уровня артериального давления человека могут беспокоить головная боль, шум в ушах, дискомфорт в области сердца и другие симптомы», — отметила медик.

Кроме того, в зависимости от того, какой орган поражен и как сильно это выражено, будет зависеть течение гипертонии. Например, если превалирует поражение почек, будут отмечаться отеки, а также изменения в анализах мочи и крови.

Поляева добавила, что давление нужно контролировать с 20 лет, а при необходимости и раньше, используя домашние тонометры. После 35 лет диспансеризация должна включать не только измерение давления, но и кардиологические обследования, такие как ЭКГ, УЗИ сердца и другие, заключила она.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Савченко назвала способы снизить давление без лекарств. По ее утверждению, можно облегчить состояние здоровья с помощью простых манипуляций. Например, открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды или лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

