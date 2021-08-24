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Россиянам назвали четыре подверженных опасности из-за высокого давления органа

Врач Поляева: сердце, почки, головной мозг и глаза подвержены опасности из-за давления
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Фото: Unsplash

Сердце, почки, головной мозг и глаза — жизненно важные органы, которые наиболее подвержены опасности из-за повышенного давления. Их назвала российский кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева в интервью «Доктору Питеру».

По словам специалиста, человек может долго не чувствовать высокого давления, если не следит за ним. Необходимо понимать, что его симптомы отсутствуют.

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«В зависимости от уровня артериального давления человека могут беспокоить головная боль, шум в ушах, дискомфорт в области сердца и другие симптомы», — отметила медик.

Кроме того, в зависимости от того, какой орган поражен и как сильно это выражено, будет зависеть течение гипертонии. Например, если превалирует поражение почек, будут отмечаться отеки, а также изменения в анализах мочи и крови.

Поляева добавила, что давление нужно контролировать с 20 лет, а при необходимости и раньше, используя домашние тонометры. После 35 лет диспансеризация должна включать не только измерение давления, но и кардиологические обследования, такие как ЭКГ, УЗИ сердца и другие, заключила она.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Савченко назвала способы снизить давление без лекарств. По ее утверждению, можно облегчить состояние здоровья с помощью простых манипуляций. Например, открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды или лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

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