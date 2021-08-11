Россиянам назвали семь веских причин обратиться к кардиологу

Россиянам рассказали, когда следует обратиться к кардиологу. Так, семь веских причин назвал кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Сергей Кадин, слова которого приводит «Доктор Питер».

По утверждению медика, необходимо обращать внимание на такие симптомы, как повышенное артериальное давление, частые головные боли и головокружения, боль, жжение, дискомфорт в груди, а также усталость или одышка при физических нагрузках.

Вместе с тем, как отметил врач, не менее важные показатели — учащенное сердцебиение, а также ранние сердечно-сосудистые заболевания в семье. Россиянам после 40 лет нужно пройти обследование перед началом тренировок или дальних поездок, уточнил специалист.

«Только на ранних стадиях можно повернуть вспять или надолго остановить гипертонию или атеросклероз, последствиями которых являются почти все остальные болезни XXI века. Во-вторых, выбор врача: он должен не только разбираться в современной диагностике и лечении, но и иметь возможность уделять достаточно времени вашему здоровью», — заключил Кадин.

Ранее российский кардиолог Игорь Кочанов назвал ранний симптом инфаркта миокарда. По его словам, у части пациентов может наблюдаться жжение или дискомфорт в области груди. Помимо этого, типичным проявлением инфаркта являются давящие боли в области груди, которые длятся более 20 минут.