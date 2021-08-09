Российский кардиолог назвал ранний симптом инфаркта миокарда

Перед инфарктом миокарда у части пациентов может наблюдаться жжение или дискомфорт в области груди. Такой ранний симптом назвал кандидат медицинских наук, российский кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов, сообщает «Доктор Питер».

«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — заявил Кочанов.

Он добавил, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу. Кроме того, медик отметил, что типичным проявлением инфаркта являются давящие боли в области груди, которые длятся более 20 минут. Они могут сопровождаться чувством страха и холодным потом.

По словам кардиолога, в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия встречается в более раннем возрасте. Это происходит из-за употребления продуктов с высоким уровнем углеводов, а также из-за курения и лишнего веса у молодых россиян.

Ранее кардиолог Андрей Сыров назвал способ самостоятельно остановить приступ аритмии. По его словам, приступ специфической разновидности аритмии — наджелудочковой тахикардии — можно прервать «вагусным приемом». Человеку нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание и сильно натужиться.