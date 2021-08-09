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Российский кардиолог назвал ранний симптом инфаркта миокарда

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Фото: Unsplash

Перед инфарктом миокарда у части пациентов может наблюдаться жжение или дискомфорт в области груди. Такой ранний симптом назвал кандидат медицинских наук, российский кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов, сообщает «Доктор Питер».

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«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — заявил Кочанов.

Он добавил, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу. Кроме того, медик отметил, что типичным проявлением инфаркта являются давящие боли в области груди, которые длятся более 20 минут. Они могут сопровождаться чувством страха и холодным потом.

По словам кардиолога, в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия встречается в более раннем возрасте. Это происходит из-за употребления продуктов с высоким уровнем углеводов, а также из-за курения и лишнего веса у молодых россиян.

Ранее кардиолог Андрей Сыров назвал способ самостоятельно остановить приступ аритмии. По его словам, приступ специфической разновидности аритмии — наджелудочковой тахикардии — можно прервать «вагусным приемом». Человеку нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание и сильно натужиться.

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