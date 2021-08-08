Кардиолог раскрыла симптомы «постковидного синдрома»

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова раскрыла симптомы «постковидного синдрома» и предостерегла россиян от самостоятельной диагностики последствий болезни. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лоцманова отметила, что симптомы, связанные с коронавирусной инфекцией, могут длиться более 12 недель. Выявить их можно при сдаче клинических анализов мочи и крови.

«Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ [скорость оседания эритроцитов — прим. «Ленты.ру»] повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», — заявила врач.

Также Лоцманова добавила, что медики смотрят на показатели свертываемости крови, D-димер, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.

Тем не менее, медик предостерегла россиян от самостоятельной диагностики «постковидного синдрома». По ее словам, «лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть».

«Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать. Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию», — посоветовала медик.

Ранее в августе врач рассказал об особенностях постковидного синдрома «дельта»-штамма. По его словам, данный синдром может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки. Врач отметил, что переболевшие могут страдать от чувства хронической усталости, апатии, истощения, снижения продуктивности и памяти.