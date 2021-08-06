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Российский врач предупредил об опасности распространения COVID-19 на фоне гриппа

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Самое опасное развитие сценария при распространении COVID-19 на фоне сезона гриппа — микс-инфекция. Она происходит, когда человек заражается сразу двумя вирусами, предупредил главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев в интервью «Известиям».

По его словам, если два вируса сойдутся в одно время, течение обеих болезней будет протекать сложнее. Вместе с тем специалист привел данные о том, что если первым поражает ткань легкого риновирус, то COVID-19 уже не может пройти сквозь ткань легкого. Так, пока человек болеет гриппом, коронавирус его поразить не может.

«Кроме того, два-три сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет «выдавливать» другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10 процентов», — уточнил Шугушев.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что прививку от гриппа и коронавируса стоит проводить с интервалом в один месяц. При этом, как отметил он, последовательность вакцинации не имеет значения.

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