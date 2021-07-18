Российский ученый сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с ТАСС сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа.

Российский ученый отметил, что, несмотря на регулярное появление новых штаммов коронавируса, он мутирует намного медленнее, чем вирус гриппа. Исаев напомнил, что в России ежегодно объявляются пандемии гриппа, и множество людей регулярно прививаются. Так, в этом году Роспотребнадзор планирует в этом году привить от него 60 миллионов россиян, рассказал специалист.

Говоря о мутировании коронавируса, Исаев заявил, что остановить этот процесс невозможно, а говорить об этом — антинаучно, поскольку «нам никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя». «Поэтому он будет мутировать всегда», — пришел к выводу ученый. «Фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — резюмировал Исаев.

Ранее глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов назвал важное отличие коронавируса от гриппа. По его словам, COVID-19 мутирует гораздо дольше вируса гриппа, поэтому ожидать быстрых мутаций, из-за которых придется часто вакцинироваться, не стоит. В случае гриппа, каждый год появляется новый вариант, отметил российский ученый. При этом для коронавируса такой сценарий невероятен, поскольку он по-другому устроен.