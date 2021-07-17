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Иммунолог оценил возможность вакцинации с высоким уровнем антител до прививки

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Фото: Михай Карауш / РИА Новости
Иммунолог Крючков оценил возможность вакцинации с высоким уровнем антител до прививки

С высокими антителами, которые находятся в организме до прививки от COVID-19, вакцинироваться можно — в результате человек получит мощный иммунный ответ. Об этом иммунолог Николай Крючков рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

«После ряда вакцин описаны побочные эффекты в виде, например, тромбозов. Обычно это очень редкая история, но вот после COVID-19 такие эффекты развиваются куда чаще», — заявил он.

Крючков добавил, что вакцины нового поколения, которые создадут в будущем, будут давать гораздо меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем.

Кроме того, иммунолог объяснил, что после вакцинации с высокими антителами, имеющимися в организме до прививки, не случится антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ). Он пояснил, что такой эффект возникает при низком уровне антител.

Крючков также рассказал о последствиях постоянной ревакцинации от коронавируса. По его словам, повторные прививки не дают сверхнагрузки на иммунитет человека. Однако ученые сейчас изучают такие последствия, как АЗУИ и эффект Т-хелпер-2 — из-за него иммунный ответ при постоянной ревакцинации может смещаться в сторону аллергоподобного.

Ранее вирусолог Лукашев опроверг популярный миф о вакцинации против коронавируса. Он заявил, что после вакцинации от COVID-19 человек не является заразным, потому что в составе прививки нет живого коронавируса.

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