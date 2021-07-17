Назван полный список противопоказаний для вакцинации

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность. Об этом РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Так, общими противопоказаниями являются температурная реакция, когда после какой-либо прививки у человека поднимался жар до 40 градусов и выше. Кроме того, укол не будут ставить людям с гиперчувствительностью к другим препаратам либо при наличии в анамнезе анафилактического шока или отека Квинке — острой аллергической реакции. Также основаниями для медотвода являются возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний.

Материалы по теме «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения? «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам?

Также нельзя вакцинироваться кормящим матерям, поскольку молоко вырабатывается в молочной железе при участии лимфатических узлов, протоков, которые являются частью иммунной системы. «Там могут оказаться антитела к коронавирусной инфекции, которые будут для ребенка "тяжелыми" для усвоения. Это может негативно сказаться на его иммунной системе. Ранее не проводились подобные исследования у кормящих матерей, поэтому действует такой запрет», — объяснил Кондрахин.

Несмотря на отсутствие прямого запрета, врачи рекомендуют прививаться с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях работы эндокринной системы, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения, болезнях ЦНС. ВИЧ противопоказанием к вакцинации не является. Прививаться при онкологических заболеваниях следует только после консультации с лечащим врачом.

14 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о порядке получения медицинского отвода. Вначале лечащим врачом определяется противопоказание к вакцинации. Затем решение принимают врачи той медицинской организации, где пациент наблюдается по ставшему причиной отвода заболеванию. Если у пациента окажутся временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков объяснил, что причиной временного медицинского отвода от прививки против коронавируса могут стать повышенное давление или уровень сахара в крови. Врач отметил, что терапевт в пункте вакцинации может отказать в прививке, если человек пришел в пункт вакцинации в «нестабильном состоянии здоровья».