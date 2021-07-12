Врач назвал три основания для получения медотвода от прививки против COVID-19

Врач Семен Гальперин, руководитель Лиги защиты врачей, назвал три основания получения медотвода от прививки против COVID-19. Он пояснил, что особых распоряжений не существует, они аналогичны положениям при любой другой вакцинации, передает РЕН ТВ.

В первую очередь это заболевания, отметил он, все острые болезни в любом виде, как то простуды, травмы, обострение сердечно-сосудистых и иных проблем, а также аутоиммунные заболевания, например, рассеянный склероз или повышенная реакция на те или иные патологические процессы в организме.

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Второе основание — это непереносимость компонентов вакцины, рассказал Гальперин. «Здесь есть некоторые сложности, потому что не у всех есть информация о составе, на чем конкретно они делались, какие среды, не все врачи имеют информацию», — сказал он.

Медик добавил, что следует проверить наличие в препарате куриного белка, поскольку большинство вакцин выращивается именно на нем. Он подчеркнул, что сама по себе аллергия не является противопоказанием, поскольку она есть у большинства людей, и многие даже не знают, на что именно. Реакция на пыльцу, пыль или продукты не является основанием не проходить вакцинацию, причиной для отвода служат только проявившиеся при вакцинации ранее отек Квинке или анафилактический шок.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что основанием для медицинского отвода от прививки против COVID-19 может стать географическое положение. По его словам, в сезон поллинозов, который проходит в данный момент, люди реагируют на пыльцу, злаковые и сорные травы. Поскольку цветение начинается и заканчивается в разных регионах по-разному в зависимости от месторасположения региона, то возникают географические основания для медотвода.

