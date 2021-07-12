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Врач уточнил «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19

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Фото: Владимир Новиков / Reuters

У прививки против COVID-19 есть абсолютные противопоказания, которые могут стать поводом для медотвода от вакцинации. Их в разговоре с «Лентой.ру» уточнил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя «железные» основания, перечисленные российскими врачами ранее.

Врач добавил, что также могут возникнуть нарушения со стороны кровеносной системы, и человек может упасть в обморок. По его словам, пациенты, сделавшие прививку, часто игнорируют дневник наблюдений на портале госуслуг, который становится доступен после вакцинации.

«Это все должно быть зафиксировано в карточке и дневнике самонаблюдения, но люди ничего не пишут и не обращаются к терапевту, пережидают дома. Хотя надо говорить: "такого-то числа были судороги, вызывали скорую помощь"», — сказал Болибок.

Ранее россиянам перечислили «железные» основания для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. По словам врачей, есть два серьезных основания — тяжелая аллергическая реакция либо чувствительность в анамнезе на компоненты ранее введенных вакцин. При этом специалисты уточнили, что большинство хронических заболеваний и аллергий не могут быть основанием для медотвода.

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