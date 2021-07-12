Ученый указал на ошибку россиян во время пандемии коронавируса

Мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавирусной инфекции является психологической ошибкой, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Его слова приводит РИА Новости.

«Люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю», — сказал он.

Ученый призвал перестать искать «какие-то странные подвохи». По его словам, люди имеют в своей жизни колоссальное число примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, но не обращают на них особого внимания. «Здесь же им предлагают проверенный препарат — вакцину "Спутник V", которую уже применяют в десятках стран мира, и они начинают сомневаться, говорить о какой-то "страшной" иммунологической нагрузке», — отметил Нетесов. Он подчеркнул, что иммунологическая нагрузка от COVID-19 намного больше, чем от вакцины.

Специалист добавил, что смертности от вакцины нет, а вероятность тяжело заболеть меньше. Он посоветовал россиянам составить таблицу для исправления этой психологической ошибки и посмотреть, «что вы можете получить от вакцины и что от реального заболевания».

Ранее врачи назвали «железные» основания для медицинского отвода от прививки против COVID-19. По мнению медиков, есть два серьезных основания: либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство хронических заболеваний и аллергий основанием для медотвода быть не могут.