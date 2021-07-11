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Вирусологи развеяли слухи о последствиях вакцинации от COVID-19

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

При массовой вакцинации всегда найдется место заболеваниям, которые приписываются как последствия укола. Так в беседе с URA.RU профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн развеял слухи о серьезных побочных эффектах прививки от COVID-19.

«Когда идет массовое медицинское воздействие на людей, то никто не отменял обычную патологию, которая у людей всегда есть. И люди принимают то, что с ними случается, за действие вакцины», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что вакцинация также едва ли может привести к резким психическим расстройствам, в том числе деменции. По его словам, то, что происходит после прививки, «и так бы произошло», а в случае, если у человека есть сомнения по этому поводу, вопрос должна рассматривать медицинская комиссия.

Профессор и вирусолог Алексей Аграновский также выразил сомнение, что после укола у человека может развиться деменция: он подчеркнул, что данное явление не входит в число ранее выявленных осложнений и побочных эффектов.

11 июля доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов посоветовал россиянам забыть о «чипировании» и призвал их вакцинироваться. Нетесов заверил, что вакцины и маски помогают сдержать распространение коронавируса.

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