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Ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса

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Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Причина бессимптомного течения COVID-19 кроется в особенностях иммунитета отдельных людей. Об этом рассказал РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Чем именно вызвана такая особенность, пока неизвестно. Однако она позволяет людям переносить коронавирус практически без симптомов или в легкой форме. Нетесов пояснил, что бессимптомные носители и являются главными распространителями COVID-19. При этом некоторые из них заражают большое количество людей, поскольку не носят маски.

В качестве примера ученый привел случай, произошедший весной 2020 года. Тогда в хоровое общество, в которое входило более 50 человек, пришел один инфицированный. Вместе они пели два часа пели, а спустя несколько дней все участники заразились. По словам Нетесова, таких людей называют супер-распространителями.

Ранее доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов рассказал, что некоторые переболевшие коронавирусом могут оставаться заразными в течение длительного времени. Как объяснил эксперт, иммунная система этих людей толерантна к присутствию вируса в организме. Чаще всего они являются бессимптомными носителями и длительное время выделяют инфекцию, заражая окружающих.

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