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Ученый оценил вероятность заразиться «дельта»-вариантом COVID-19 без маски

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Фото: Pixabay

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил вероятность заразиться «дельта»-штаммом коронавируса, если не носить маску. По его словам, риск возрастает вдвое, передает РИА Новости.

Ученый пояснил, что у прежнего варианта COVID-19 репродуктивное число было около трех, а у «дельты» — около пяти, поэтому он распространяется быстрее. Профессор пояснил, что это показатель известен десятки лет, однако рассчитать его можно, лишь собрав статистику.

«Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — сказал Нетесов. Он добавил, что и первый вариант также распространялся на улице, поэтому было необходимо носить средства индивидуальной защиты.

Ранее Нетесов оценил число переболевших коронавирусом более одного раза. По его мнению, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно. Он напомнил, что симптомы могут быть схожи с другими болезнями.

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