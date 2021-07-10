Ученый оценил число переболевших коронавирусом более одного раза

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил число переболевших коронавирусом более одного раза. По его мнению, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно, передает РИА Новости.

«Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — заявил ученый.

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Нетесов добавил, что существует как минимум четыре инфекции, которые протекают схоже с коронавирусом. А затем люди начинают сдавать анализы на антитела, выясняют их отсутствие и списывают это на плохой иммунитет. Профессор подчеркнул, что подавляющее большинство болело одни раз, а эти люди столкнулись не с COVID-19, а перенесли другую вирусную инфекцию.

Ученый заключил, что повторное заражение коронавирусом — это редкость, оно происходит только в случае разных штаммов, и это один случай на 100-200 тысяч человек. Он призвал не доверять только симптоматике и рассуждать здраво.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коронавирусная инфекция молодеет. У молодежи все чаще болезнь протекает в тяжелой форме, поскольку сейчас распространен более заразный вариант COVID-19. Эксперт объяснил, что распространившимся сейчас индийским штаммом COVID-19 можно заразиться при меньшей вирусной нагрузке. По его мнению, если раньше вирус не мог поразить иммунную систему у большинства молодых людей, то сейчас он перешел в полноценное заболевание.

