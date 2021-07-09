Эпидемиолог объяснил невозможность доказать создание коронавируса в лаборатории

Доказать или опровергнуть искусственное происхождение коронавируса, в лаборатории, невозможно. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире передачи «Умные парни», которую ведет на своем Yotube-канале «Говорит Москва».

«Наука на таком этапе, что доказать или опровергнуть это искусственное происхождение или естественное не представляется возможным. Потому что должны быть аналоги, должны быть банки, и в настоящий момент мы идем по этому пути», — объяснил Горелов.

Также он добавил, что можно конструировать биологическое оружие из бактерий и сделать штамм, который не будет поддаваться антибиотикам, но сделать такой же процесс с вирусом – невозможно. История разработки диагностических тест-систем началась с 10 января 2020 года, когда был опубликован геном вируса. В России создана база, которая интегрирована в международную, благодаря ей отслеживают штаммы коронавируса, резюмировал он.

Ранее Александр Горелов назвал неожиданный симптом «дельта»-варианта. По его словам, каждый третий пациент с индийским штаммом имеет проблемы с пищеварением.

