В Роспотребнадзоре рассказали о правильной вакцинации беременных

Правильная вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что прививку можно делать только после того, как все органы и системы ребенка будут заложены. В качестве примера эпидемиолог привел Израиль, где вакцинация не являлась добровольной, однако все беременные, которые привились в третьем триместре, родили здоровых детей. Также он подчеркнул, что антитела выработались, как у новорожденных, так и у матерей.

Ранее в Минздраве предупредили беременных россиянок об опасности, которая может появиться из-за COVID-19. В ведомстве объяснили, что у заразившихся коронавирусной инфекцией женщин на фоне спокойного течения заболевания может внезапно развиться критическое состояние.