Минздрав предупредил беременных россиянок о внезапной опасности из-за COVID-19

Минздрав предупредил беременных россиянок об опасности из-за COVID-19: у заразившихся коронавирусом женщин может внезапно развиться критическое состояние. Об этом говорится в обновленных во вторник, 6 июля, методических рекомендациях по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.

У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Систематический обзор 2021 года, включивший 10 тысяч беременных и 128 176 небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности беременных относительно небеременных пациентов Минздрав России об опасности COVID-19 для беременных

Чем лечить?

Согласно новым рекомендациям Минздрава, препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией, может использоваться беременными с COVID-19 по жизненным показаниям.

По данным ведомства, введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее самостоятельно вырабатывать антитела. Отмечается, что этот препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях.

Его назначение попадает под категорию «off-label» и возможно только по жизненным показаниям. Такое назначение должно фиксироваться в меддокументах пациента и заверяться подписью медработника и заведующего отделением. Противопоказаниями к использованию являются повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека; аутоиммунные заболевания; кормление грудью; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Вакцинация при беременности

Минздрав заявил, что данных о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет.

На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию… Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию Минздрав России о вакцинации беременных от коронавируса

В группы высокого риска тяжелого течения COVID-19 входят беременные женщины с хроническими заболеваниями легких, в том числе бронхиальной астмой средней и тяжелой степени тяжести, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением, а также артериальной гипертензией, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Хроническая болезнь почек и заболевания печени также способны повысить риск тяжелого течения коронавируса. В публикации ведомства говорится, что целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности.

15-20 процентов составляет частота преждевременных родов у невакцинированных беременных женщин при COVID-19

У вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений. При этом у непривитых беременных женщин чаще, чем в популяции в целом, происходят преждевременные роды. Это объясняется «наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания».

Опасность для яичников и сперматозоидов

Помимо прочего, Минздрав предупредил о возможном поражении яичников и сперматозоидов из-за COVID-19. Влияние перенесенной инфекции на репродуктивную функцию человека, может быть негативной, так как SARS-CoV-2, гипотетически, может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Кроме того, коронавирус также может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. По данным Минздрава, существует высокая вероятность негативного влияния COVID-19 «на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность».

К таким же выводам пришли в 2020 году российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. По их мнению, тяжелая форма COVID-19 может угрожать мужчинам бесплодием. Ученые совместно с коллегами из Казахстана проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО.

