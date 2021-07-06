Минздрав предупредил о поражении яичников и сперматозоидов из-за COVID-19

Минздрав предупредил о возможном поражении яичников и сперматозоидов из-за COVID-19. О том, что коронавирус может вызывать поражение женской и мужской репродуктивной системы, говорится в обновленных методических рекомендациях на сайте ведомства.

«Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. <...> гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение», — говорится в документе.

Кроме того, коронавирус также может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. По данным Минздрава, существует высокая вероятность негативного влияния COVID-19 «на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность».

В декабре 2020 года российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета пришли к выводу, что тяжелая форма COVID-19 может угрожать мужчинам бесплодием. Ученые совместно с коллегами из Казахстана проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО.

По состоянию на 5 июля, в России выявили 24 353 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294.

