Михалков раскритиковал цензуру в кино

Михалков назвал глупостью ограничения на показ наркотиков, алкоголя и курения в кино

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков раскритиковал цензуру упоминаний и показа наркотиков в российских фильмах. Его слова приводит ТАСС.

Михалков указал на трудность борьбы с наркотиками без их демонстрации в кинематографе. По его мнению, важно не то, что видит зритель, а то, какие выводы у него остаются после кинопоказа.

«Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (из кинотеатра, — прим. "Ленты. ру"), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — сказал режиссер.

Он также счел наивными строгие ограничения на показ алкоголя и курения в кино. «Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — пояснил Михалков.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против чрезмерной цензуры в кинематографе. Он раскритиковал практику, когда в картинах заблюривают изображения сигарет в кадрах, следующих за постельными сценами.