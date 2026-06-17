Глава СПЧ выступил против цензуры в кино

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против цензуры, которая меняет смысл фильмов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против чрезмерной цензуры в кинематографе. Его слова передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Фадеев раскритиковал практику, когда в картинах заблюривают изображения сигарет в кадрах, следующих за постельными сценами.

«Ну это абсурд. Заблюривают сигареты в какой‑нибудь постельной сцене. Показывают секс, не порнографию, но все понятно. Потом закуривают, а эту сигарету заблюривают. Выглядит странно», — заявил правозащитник.

Также Валерий привел в пример сцены с алкоголем в исторических фильмах, при удалении которых нарушается логика повествования. «Про древние времена фильм. В ключевой сцене у героев стоит на столе по стакану пива. Дети тогда пили, понимаете, в четырнадцатом веке», — добавил он.

Ранее председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР. Об этом он заявил на заседании Российского военно-исторического общества, приведя фразы из книги писателя «Зона. Записки надзирателя».