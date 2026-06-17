Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:07, 17 июня 2026Культура

Глава СПЧ выступил против цензуры в кино

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против цензуры, которая меняет смысл фильмов
Андрей Шеньшаков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против чрезмерной цензуры в кинематографе. Его слова передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Фадеев раскритиковал практику, когда в картинах заблюривают изображения сигарет в кадрах, следующих за постельными сценами.

«Ну это абсурд. Заблюривают сигареты в какой‑нибудь постельной сцене. Показывают секс, не порнографию, но все понятно. Потом закуривают, а эту сигарету заблюривают. Выглядит странно», — заявил правозащитник.

Также Валерий привел в пример сцены с алкоголем в исторических фильмах, при удалении которых нарушается логика повествования. «Про древние времена фильм. В ключевой сцене у героев стоит на столе по стакану пива. Дети тогда пили, понимаете, в четырнадцатом веке», — добавил он.

Ранее председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР. Об этом он заявил на заседании Российского военно-исторического общества, приведя фразы из книги писателя «Зона. Записки надзирателя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление после разговоров с Путиным и Зеленским

    Ученый-физик засунул телефон под юбку москвичке и был пойман

    В Кремле рассказали о расследовании атаки дрона на автобус с детьми под Брянском

    Сын Децла рассказал о запрете использовать фамилию отца

    Уехавшая из России Лазарева расплакалась из-за отключения электричества

    Вероятность попытки втянуть новую страну в СВО оценили

    17-летняя туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии и не выжила

    В Кремле предположили возможную реакцию Европы на атаку ВСУ на автобус с детьми

    Обнаружен способ защитить мозг от негативного воздействия стресса

    Названы главные традиции моряков в День ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok