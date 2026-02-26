Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:44, 26 февраля 2026Культура

Председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР

Фадеев призвал подтвердить или опровергнуть слова Довлатова о миллионах доносов
Андрей Шеньшаков
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал ученых дать оценку словам писателя Сергея Довлатова о репрессиях в СССР. Его прямую речь приводит издание «Коммерсант».

Председатель СПЧ попросил экспертов подтвердить или опровергнуть известную цитату Довлатова о «четырех миллионах доносов» во времена «террора». Об этом он заявил на заседании Российского военно-исторического общества, приведя фразы из книги писателя «Зона. Записки надзирателя».

«Было написано четыре миллиона доносов? Если было — кто их писал? Это фраза ходовая, все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что эта фраза значит, что граждане были фактически причастны к Большому террору», — заявил Фадеев.

Он также напомнил фразу президента России Владимира Путина о жертвах политических репрессий. «Это тяжелая трагедия в нашей истории. История такая, какая она есть, ничего нельзя замалчивать», — добавил Фадеев.

Ранее Фадеев высказался о будущем экспозиции и архивов Музея истории ГУЛАГа. По словам Фадеева, архивы музея необходимо сохранить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши призвал готовиться к войне

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Загадочной смертью обернулась кража 150 флаконов сексуального возбудителя в Москве

    Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

    Курс доллара в России вырос

    Председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР

    Популярный препарат для похудения связали со снижением риска проблем с сердцем

    Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили военный парад

    У бывшего прокурора российского региона изъяли имущество на сотни миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok