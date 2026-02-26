Председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал ученых дать оценку словам писателя Сергея Довлатова о репрессиях в СССР. Его прямую речь приводит издание «Коммерсант».
Председатель СПЧ попросил экспертов подтвердить или опровергнуть известную цитату Довлатова о «четырех миллионах доносов» во времена «террора». Об этом он заявил на заседании Российского военно-исторического общества, приведя фразы из книги писателя «Зона. Записки надзирателя».
«Было написано четыре миллиона доносов? Если было — кто их писал? Это фраза ходовая, все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что эта фраза значит, что граждане были фактически причастны к Большому террору», — заявил Фадеев.
Он также напомнил фразу президента России Владимира Путина о жертвах политических репрессий. «Это тяжелая трагедия в нашей истории. История такая, какая она есть, ничего нельзя замалчивать», — добавил Фадеев.
Ранее Фадеев высказался о будущем экспозиции и архивов Музея истории ГУЛАГа. По словам Фадеева, архивы музея необходимо сохранить.